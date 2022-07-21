На Стояногло готовят ещё одно уголовное дело

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Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виктор Фуртунэ обратился в Высший совет прокуроров по поводу «возможных незаконных действий», которые якобы совершил Александр Стояногло. Совет рассмотрит обращение на заседании 22 июля.

Совет прокуроров опубликовал повестку заседания, которое состоится 22 июля. Один из вопросов — обращение Фуртунэ по поводу незаконных действий, которые якобы совершил Александр Стояногло. Информированный источник NM, настоявший на анонимности, утверждает, что в обращении может идти речь о незаконном обогащении.

Фуртунэ в беседе с NM эту информацию не подтвердил и не опроверг. Прокурор рассказал, что, расследуя дело против Стояногло, ему стали известны «определённые обстоятельства», о которых он решил сообщить Совету. Подробности он не стал раскрывать, отметив, что не хочет заранее влиять на решение. Фуртунэ добавил, что Совет может принять или отклонить жалобу, а может также поручить ему проверить эти обстоятельства или назначить другого прокурора, который займется проверкой.

Один из адвокатов Стояногло, Василий Гафтон, тоже сказал NM, что прокомментирует обращение Фуртунэ, после того как его рассмотрит Совет прокуроров.

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