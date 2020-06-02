На стоянке возле жилого дома сгорел автомобиль

На стоянке возле жилого дома сгорел автомобиль

Ночью 31 мая у многоэтажки в Рыбнице загорелся припаркованный автомобиль ВАЗ-2106. Полыхающие “Жигули” обнаружил один из жителей дома и вызвал пожарных.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, до приезда спасателей огонь успел уничтожить внутреннюю часть автомобиля. Известно, что владелец машины не заводил её более двух суток, однако электропроводка авто находилась под напряжением.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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