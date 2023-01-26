Отремонтирован участок улицы Соколень

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Полностью реабилитирована проезжая часть на улице Соколень, на участке между улицами Чевкарь и Каля Орхеюлуй.

Работы осуществлялись на площади 9000 м² и включали снятие изношенного асфальтобетонного покрытия по всей длине участка и укладку новых слоёв асфальта, ремонт ливневой канализации и смену бордюра.

Также рабочие отремонтировали часть тротуаров. Остальные будут восстановлены, когда это позволят погодные условия.

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