Отремонтирован участок улицы Соколень

Отремонтирован участок улицы Соколень

Полностью реабилитирована проезжая часть на улице Соколень, на участке между улицами Чевкарь и Каля Орхеюлуй.

Работы осуществлялись на площади 9000 м² и включали снятие изношенного асфальтобетонного покрытия по всей длине участка и укладку новых слоёв асфальта, ремонт ливневой канализации и смену бордюра.

Также рабочие отремонтировали часть тротуаров. Остальные будут восстановлены, когда это позволят погодные условия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md