На Старой Почте обустраивают новый сквер

0

Начались работы по восстановлению сквера Рэзешилор в микрорайоне Старая Почта.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время на пересечении улиц Дойна и А. Лупан ведутся работы по установке системы ночного освещения. Далее предстоит обустройство тротуаров с заменой бордюров и установкой городской мебели.

Глава муниципия добавил, что в ближайшее время примария Кишинёва планирует реализовать много проектов в данном микрорайоне.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.