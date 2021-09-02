На Старой Почте обустраивают новый сквер

Начались работы по восстановлению сквера Рэзешилор в микрорайоне Старая Почта.
Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время на пересечении улиц Дойна и А. Лупан ведутся работы по установке системы ночного освещения. Далее предстоит обустройство тротуаров с заменой бордюров и установкой городской мебели.
Глава муниципия добавил, что в ближайшее время примария Кишинёва планирует реализовать много проектов в данном микрорайоне.
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