На границе поймали водителя-молдаванина, спрятавшего в авто почти полтора миллиона сигарет

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На границе Румынии для проверки остановили 36-летнего гражданина Молдовы. Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил груз из Турции для румынской компании.

Таможенные инспекторы провели тщательную проверку транспортного средства. В результате были обнаружены спрятанные 70 000 пачек сигарет (1 400 000 штук), пишет echipa.md.

Вся партия стоимостью более 250 000 евро была изъята. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды.

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