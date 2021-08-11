На границе задержали молдаванку, подозреваемую в краже драгоценностей на 200 000 евро (ВИДЕО)

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Накануне в пункте пропуска “Албица-Яссы” был остановлен микроавтобус. В багаже 37-летней пассажирки, гражданки Республики Молдова, обнаружили тайники с украшениями.

Женщина спрятала золотые изделия в ёмкостях для моторного масла и в коробках с тюбиками крема для рук, пишет deschide.md.

В ходе расследования выяснилось, что гражданку во Франции подозревают в краже драгоценностей на сумму 200 000 евро. Женщина рассказала, что забрала украшения из дома граждан Турции, у которых числилась домработницей.

Согласно положениям закона, была принята мера удержания товара (ювелирные изделия в количестве 910 граммов и три пары часов из драгоценного металла, вероятно, золота) и денежной суммы (4340 евро и 12 долларов США).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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