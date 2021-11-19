Перевозившего анаболики молдаванина задержали на границе

0

В пункте пропуска “Хуши-Яссы” сотрудники Пограничной полиции Румынии остановили Mercedes Sprinter, следовавший из Молдовы.

При проверке у одного из пассажиров, 32-летнего гражданина Молдовы и Румынии, обнаружили пять контейнеров с анаболическим веществом. Ёмкости изъяли и отправили на экспертизу в специализированную лабораторию, пишет echipa.md.

Расследование случившегося продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.