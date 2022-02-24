На границе Румынии поймали молдаванина с купленными правами

На границе Румынии поймали молдаванина с купленными правами

Накануне в пункте пропуска “Стынка-Яссы” остановили 27-летнего водителя из Молдовы.

На пограничном контроле мужчина предъявил водительские права категорий B и C. В ходе проверки выяснилось, что в удостоверении есть признаки подделки. Как оказалось, гражданин никогда не получал документ, а просто купил его несколько месяцев назад за 300 евро, пишет echipa.md.

По факту инцидента проводится разбирательство.

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