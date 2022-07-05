На смену жаре придут дожди и грозы: прогноз на ближайшие дни

На смену жаре придут дожди и грозы: прогноз на ближайшие дни

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 6 июля, в северных и центральных районах страны ожидаются дожди и грозы. На юге осадки возможны в пятницу. 

В центральных районах дожди с грозами будут идти всю неделю, а на севере осадки ожидаются в среду и четверг. При этом понизится и температура воздуха. Так, на севере в ближайшие дни днём ожидается +23..+26 градусов, в центральных районах – до +27 градусов, а на юге – до +28 градусов.

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