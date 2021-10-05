На следующий день после громких разоблачений власти против Стояногло сфабриковали уголовное дело

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Власть возбудила уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло за якобы “превышение полномочий” в период, когда он был председателем постоянной парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Как сообщают СМИ, Стояногло был приостановлен в должности. Временно отстранены и его заместители.

Стоит напомнить, что только вчера Стояногло вышел с громкими разоблачениями власти. Так, он рассказал, что Виорел Морарь консультировал Майю Санду о том, как свалить ответственность за освобождение Влада Филата на Игоря Додона. Кроме того, генпрокурор поведал об интересе бывшего посла ЕС в Молдове Петера Михалко к делу о “незаконном финансировании” ПСРМ.

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