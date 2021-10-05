На следующий день после громких разоблачений власти против Стояногло сфабриковали уголовное дело

На следующий день после громких разоблачений власти против Стояногло сфабриковали уголовное дело

Власть возбудила уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло за якобы “превышение полномочий” в период, когда он был председателем постоянной парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Как сообщают СМИ, Стояногло был приостановлен в должности. Временно отстранены и его заместители. 

Стоит напомнить, что только вчера Стояногло вышел с громкими разоблачениями власти. Так, он рассказал, что Виорел Морарь консультировал Майю Санду о том, как свалить ответственность за освобождение Влада Филата на Игоря Додона. Кроме того, генпрокурор поведал об интересе бывшего посла ЕС в Молдове Петера Михалко к делу о “незаконном финансировании” ПСРМ.

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