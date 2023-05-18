На следующей неделе в столице пройдёт ярмарка вакансий

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Более 50 работодателей предложат около 3000 вакансий на ярмарке, которая пройдёт в среду, 24 мая. На мероприятие приглашают всех желающих, в том числе беженцев из Украины.

Как сообщили в Национальном агентстве занятости населения (НАЗН), работодатели из разных отраслей представят вакансии по следующим специальностям: менеджеры, программисты, экономисты, психологи, полицейские, сотрудники государственных учреждений, кассиры, повара, кондитеры, водители троллейбусов, автослесари, операторы интервью для социологических опросов, квалифицированные строители и др. Соискатели смогут побеседовать с работодателями о вакансиях и условиях трудоустройства, подать резюме и договориться о собеседовании, пишет moldpres.md.

На ярмарке будут представлены 25 учебных заведений, которые предоставят информацию об услугах профессионального обучения, в том числе о специальностях, связанных с обучением взрослых. А у молодых людей будет возможность опробовать программу Cognitrom Career Planner, чтобы определить свои навыки и интересы.

Ярмарка будет проходить с 10.00 до 14.00 во Дворце республики (ул. М. Чеботарь, 16). Для получения дополнительной информации желающие могут позвонить в колл-центр НАЗН: 0 8000 1000 или 022 822 889; 022 822 862.

Кроме того, с 22 по 28 мая НАЗН организует онлайн-ярмарку вакансий по адресу: www.e-angajare.md.

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