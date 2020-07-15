На следующей неделе в Молдову поступят еще 100 тысяч тестов на обнаружение коронавируса (ВИДЕО)

На следующей неделе в Молдову поступят еще 100 тысяч тестов на обнаружение коронавируса (ВИДЕО)

Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова заявил Ион Кику. 

Глава правительства отметил, что если ситуация останется на уровне нынешней, то есть, ежедневно будут регистрироваться по 250-300 случаев в день, то имеющихся тестов и расходных материалов хватит до конца года. Однако, учитывая обстановку в мире и в регионе, власти нашей страны готовятся “к худшему сценарию”.

– Процесс закупок продолжается. На следующей неделе поступят еще 100 тысяч тестов – сначала 100 тысяч наборов для проведения анализа, потом 25 тысяч тестов, а следом придут и остальные, – сказал он. 

Согласно последним данным Минздрава, за всё время пандемии в Молдове было сделано свыше 122 тысяч тестов.

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