На следующей неделе в Молдове потеплеет

На следующей неделе в Молдове потеплеет

Со следующей недели температура воздуха в Республике Молдова будет постепенно будет расти, заявил IPN глава Управления прогнозов погоды Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка. Столбики термометров в последние дни находятся ниже нормы.

– Территория Республика Молдова находится под влиянием различных воздушных масс, поэтому отмечается как тёплая, так и холодная погода. В последнее время было больше холодных дней, потому что мы находились под влиянием полярных воздушных масс, соответственно, температура были ниже, чем обычно,- пояснил Геннадий Рошка.

После прохождения массы холодного воздуха температура вернётся к норме и даже ожидается её повышение под влиянием южных воздушных масс.

Сегодня и в выходные температура воздуха будет немного ниже нормы. С понедельника она поднимется до + 6 градусов днём и продолжит расти в течение недели, однако ночью всё ещё будут минусовые значения.

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