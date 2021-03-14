На следующей неделе в Молдове ожидаются дожди и мокрый снег

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В понедельник и вторник, 15–16 марта, пройдут дожди, а в среду и четверг, 17–18 марта, ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.

Дежурный синоптик Алла Бырфэ уточнила для IPN, что территорию Республики Молдова пересечёт циклон с холодным атмосферным фронтом. Осадки в виде дождей выпадут в понедельник и вторник на всей территории страны, особенно в дневные часы, а мокрый снег ожидается преимущественно в северных районах.

Также будет слабый ветер. Его скорость составит 2–7 метров в секунду.

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