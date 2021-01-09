На следующей неделе в Молдове ожидается снег

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Осадки в виде слабого снега пройдут на территории Республики Молдова в понедельник, 11 января, сообщила Государственная гидрометеорологическая служба.

Синоптик из Управления прогнозов погоды Госгидромета Алла Бырфэ уточнила, что в понедельник на севере республики температура составит от -2 до -6 градусов. В центре будет от +1 до -3 градусов, а на юге страны термометры покажут от +3 до -1. Те же температурные показатели будут наблюдаться в воскресенье, 10 января.

По словам синоптика, низкие температуры, зарегистрированные в последние дни, соответствуют норме для холодного сезона, и о резком похолодании речи не идёт, передаёт ipn.md.

Самое морозное 9 января было зафиксировано в 1935 году, когда на улице было -29,8 градуса, а самым тёплым 9 января оказалось в 2005 году, когда термометры показали +12,8 градуса Цельсия.

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