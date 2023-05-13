На следующей неделе на “Молдэкспо” пройдут 3 выставки в области пищевой промышленности

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Выставки “Fine food expo”, “Food technology” и “Packaging. Depot” пройдут 18-21 мая в Международном выставочном центре «Молдэкспо». В них примут участие производители из разных стран, в том числе из Молдовы, Франции, Италии, Польши и Румынии.

Производители и дистрибьюторы продуктов питания, оборудования и технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности, складирования и упаковки будут продвигать свои предложения через технические демонстрации, промоакции, кулинарные мастер-классы, дегустации продукции. Выставки разместятся в павильоне №2 и в центральном павильоне МВЦ, а также на улице.

На выставке “Food technology” будет представлено новейшее оборудование для пищевой промышленности, производства хлебобулочных и кондитерских изделий, многофункциональное оборудование для переработки мяса, машины для нарезки фруктов и овощей, холодильные линии, линии консервирования и др.

Выставка “Packagind. Depot” представит самые разнообразные технологии, оборудование и материалы для автоматизации производственных процессов, складское оборудование, упаковочные линии, конвейеры, дозаторы, пишет moldpres.md.

На стендах участников “Fine food expo” можно будет продегустировать и купить самые разнообразные продукты питания – от мороженого и сладостей до сыров и напитков.

В этом году в рамках выставки пройдёт фестиваль “Street food” – весенний гастрономический пикник, на котором можно будет попробовать традиционные молдавские блюда, а также разнообразные деликатесы.

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