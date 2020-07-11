На следующей неделе может быть проведён тендер на закупку автобусов

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Кишинев все ближе к тому, чтобы получить 100 новых автобусов. Генеральный примар столицы Ион Чебан сообщил, что на следующей неделе может быть проведен тендер на закупку транспортных средств. При этом он потребовал, чтобы тендер был проведен транспарентно и в строгом соответствии с законом.

– Приоритет для нас – закупка для столицы новых качественных автобусов и троллейбусов. Что касается маршруток, то разговор должен начинаться с их предложений о том, как они намерены модернизировать этот вид транспорта, потому что сейчас он ужасен со всех точек зрения: и комфорта, и безопасности, и многого другого. Мы готовы сесть за стол переговоров, но должны увидеть и перспективы изменений в лучшую сторону, – подчеркнул Ион Чебан.

Напомним, что на днях примария подписала контракт с коммерческим банком на получение кредита для покупки и сборки троллейбусов в Кишиневе.

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