На следующей неделе „Apă-Canal Chișinău” возобновит контроль за системами водоснабжения

0

С 4 апреля работники АО „Apă-Canal Chișinău” начнут проверки мест потребления. Граждан предупреждают о необходимости предоставить доступ сотрудникам предприятия для проведения проверок.

В случае выявления нарушений будут составлены предписания по фактам мошеннического потребления, пишет ipn.md.

Потребителей просят сообщать в „Apă-Canal Chișinău” о несанкционированных подключениях к водопроводным или канализационным сетям по телефону 022-256-980 или писать по электронной почте: acc@acc.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.