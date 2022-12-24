На скорости проехал на “красный”: нарушение попало на видео

На скорости проехал на “красный”: нарушение попало на видео

Водитель проехал на высокой скорости на красный сигнал светофора. Момент попал на видео, которое позже передали в полицию. Инцидент был зарегистрирован на одной из улиц в Сороках.

На кадрах видно, что водитель Opel проигнорировал сигнал светофора и проехал на “красный”. Правоохранители идентифицировали нарушителя. Им оказался 54-летний житель Сорок. Ему грозит штраф в размере до 1500 леев и 6 штрафных пунктов, передает unimedia.info. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md