На скорости проехал на “красный”: нарушение попало на видео

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Водитель проехал на высокой скорости на красный сигнал светофора. Момент попал на видео, которое позже передали в полицию. Инцидент был зарегистрирован на одной из улиц в Сороках.

На кадрах видно, что водитель Opel проигнорировал сигнал светофора и проехал на “красный”. Правоохранители идентифицировали нарушителя. Им оказался 54-летний житель Сорок. Ему грозит штраф в размере до 1500 леев и 6 штрафных пунктов, передает unimedia.info.

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