На широкую ногу: Домника Маноле отдохнула в прошлом году на 100 тысяч леев

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У председателя Конституционного суда Молдовы Домники Маноле в прошлом году было два отпуска, которые обошлись ей в 100 тысяч леев. Данные отражены в декларации о доходах, поданной Маноле.

Согласно заявлению, в феврале 2021 года Домника Маноле и её супруг заплатили туристической компании 62255 леев за услуги, авиабилеты и страховку. В августе 2021 года на счёт той же фирмы Маноле перевела 43 092.

В месяц Домника Маноле получает почти 40 тысяч леев зарплаты и 21600 леев пенсии. Семья Маноле живёт в квартире площадью 140 квадратных метров, стоимость которой оценивается примерно в миллион леев, владеет двумя автомобилями и акциями в трёх компаниях, пишет telegraph.md.

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