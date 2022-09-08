На севере страны задержаны трое драгдилеров. Изъяты наркотики на 3 млн леев

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Сотрудники прокуратуры провели сегодня обыски в Бельцах в рамках дела о незаконном обороте наркотических веществ.

Как было установлено, мужчины продавали марихуану на территории муниципия Бельцы и Сынжерейского района. При обысках были изъяты 10 кг высушенной марихуаны, 420 кустов конопли, 4 устройства для употребления наркотиков. Примерная стоимость найденного составила 3 000 000 леев.

Задержанные помещены в изолятор на 72 часа. Правоохранители выявляют и других лиц, причастных к торговле наркотиками.

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