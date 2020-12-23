На севере страны выпал снег: водителей просят быть максимально осторожными (ФОТО)

На севере страны выпал снег: водителей просят быть максимально осторожными (ФОТО)

На севере страны зима вновь вступила в свои права: в Окнице, Сороках, Бельцах, Рышканах, Глодянах и Единцах с ночи идёт снег.

В связи с погодными условиями патрульная полиция призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах. Автомобилистам рекомендуют:

  • не ездить не автомобилях, не подготовленных к зиме;
  • иметь запас незамерзающей жидкости, скребок и лопату;
  • сохранять дистанцию;
  • не превышать допустимую скорость;
  • не допускать резкого торможения.

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