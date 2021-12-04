На севере страны выпал снег. Какова ситуация на дорогах (ФОТО)

На севере страны выпал снег. Какова ситуация на дорогах (ФОТО)

Во многих северных районах страны выпал снег. В некоторых местах образовалась гололедица. Сотрудники Госадминистрации дорог проводили на этих участках трассы работы. 

Так, вмешательство дорожных работников понадобилось R31, R30 – Тудора – Паланка – граница в Штефан-Водском районе. Сейчас дороги находятся в удовлетворительном состоянии, передаёт publika.md.

Участникам дорожного движения рекомендует соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой. Для получения информации об условиях на дорогах можно обращаться по номам (022)22-55-30 и (022)74-89-61.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md