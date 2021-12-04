На севере страны выпал снег. Какова ситуация на дорогах (ФОТО)

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Во многих северных районах страны выпал снег. В некоторых местах образовалась гололедица. Сотрудники Госадминистрации дорог проводили на этих участках трассы работы.

Так, вмешательство дорожных работников понадобилось R31, R30 – Тудора – Паланка – граница в Штефан-Водском районе. Сейчас дороги находятся в удовлетворительном состоянии, передаёт publika.md.

Участникам дорожного движения рекомендует соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой. Для получения информации об условиях на дорогах можно обращаться по номам (022)22-55-30 и (022)74-89-61.

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