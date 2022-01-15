На севере Молдовы строят самую высокую в стране колокольню

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В монастыре Святого пророка Илии села Никорены Дрокиевского района строится самая высокая колокольня в стране. По проекту высота колокольни составит 49 метров. Для сравнения, высота колокольни в Кишинёве вместе с крестом составляет 41 метр.

Первый камень в фундамент нового культового сооружения был заложен в апреле прошлого года, пишет ipn.md.

Стоимость работ достигает 15-16 миллионов леев, – уточнил настоятель монастыря архимандрит Власие Ушурелу.

На вопрос, сколько времени займут строительные работы, игумен отметил, что всё зависит от того, как скоро будет собрана необходимая сумма и сколько компетентных работников будет привлечено к реализации проекта.

Монастырь Святого Пророка Илии является мужской монашеской обителью. Он был построен усилиями архимандрита Рафаила Бодю, а освящён летом 1992 года. Монастырский комплекс состоит из двух групп зданий.

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