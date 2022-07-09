На севере Молдовы начали выкорчёвывать сады: некуда продавать продукцию (ВИДЕО)

На севере Молдовы начали выкорчёвывать сады: некуда продавать продукцию (ВИДЕО)

Трагедия для фермеров. Из-за отсутствия рынков сбыта некоторые из них начали выкорчёвывать сады. В соцсетях появилось видео, сделанное в Ермоклии района Штефан-Водэ, на котором запечатлены вырубленные деревья с высохшей на ветках черешней, которую так никуда и не удалось сбыть. 

Автор видео отметил, что аналогичная ситуация сложилась и в других населённых пунктах на севере страны.

– Яблоки отдали на сок в июне, черешня осталась на деревьях. Без российского рынка мы погибнем, – подчеркнул он. 

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