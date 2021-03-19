На Сейшельских Островах и в Камеруне зарегистрировали вакцину “Спутник V”

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Вакцина “Спутник V” одобрена для применения на Сейшельских Островах и в Камеруне, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

– РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса “Спутник V” в Республике Сейшельские Острова и в Республике Камерун, – говорится в сообщении.

Таким образом, вакцина “Спутник V” одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек, передаёт interfax.ru. В настоящее время применение “Спутника V” одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Намибии, Азербайджане, Филиппинах и Камеруне.

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