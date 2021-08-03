На съедение… уткам

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О потерянном урожае некоторых аграриев

Благоприятный в плане дождливой погоды текущий год для некоторых фермеров обернулся другой проблемой – невозможностью сбыть в полном объёме выращенный урожай.

Велика потеря

Ещё в начале июля в виртуальном пространстве распространялись новости и видеоматериалы, рассказывающие о том, что фермеры из соседней Румынии выбрасывают тоннами выращенные огурцы, потому что не могут реализовать свою продукцию. Некоторое время спустя выяснилось, что подобная ситуация сложилась и у некоторых сельхозпроизводителей из Молдовы.

На прошлой неделе в Фейсбуке на официальной странице ИП Fermier Râşcani появилось короткое видео, где запечатлена гора огурцов, вываленная во дворе частного дома и, как можно догадаться, предназначенная для домашней птицы. Автор поста поделился этим роликом, коротко описав случай, ставший причиной отправки урожая на корм животным: «Печальная ситуация на севере страны. Учитывая тот факт, что местным овощам не отводят место на полках магазинов, да и цены, по которым они могут продаваться, низкие, огурцы в этом году станут кормом для уток. Вероятней всего такая же участь ожидает помидоры и перец. Печально, но факт!»

Пост вызвал большой резонанс. Комментаторы, мнящие себя лучшими экспертами, стали критиковать автора, и каждый считал необходимым высказать свой вариант решения проблемы.

«Не мы производители огурцов – нам их отдал даром фермер из города Рышканы. Он возил помидоры, огурцы и перец в Кишинёв, на рынок Ревенко. За 1 килограмм огурцов просил 1 лей, помидоров – 2,5 лея, перца – 4 лея. К сожалению, за два дня в ожидании покупателей он продал лишь треть продукции, с остальной ему пришлось вернуться домой», – прояснил автор поста.

Пользователи соцсети возмутились: мол, никто и в помине не видел на рынках таких цен, о которых говорит фермер, мол, огурцы и помидоры продаются по цене 10 – 20 леев за килограмм. Но им посоветовали пойти на оптовый и самим убедиться в этом, а высокие цены объяснили тем, что продавцы там – перекупщики, а не производители.

Один из фермеров из села Спея Новоаненского района оказался в такой же ситуации. Он даже не стал собирать уродившиеся в этом году в большом количестве кабачки, потому что цена за килограмм этого овоща на оптовом рынке – всего два лея. По словам агрария, он даже не сможет компенсировать все вложенные денежные средства. Фермер посчитал, что дешевле будет, если он разрешит рабочим собирать эти кабачки на корм домашним животным.

В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды считают, что сложность в реализации выращенной овощной продукции – проблема тех фермеров, которые не изучают рынок и не планируют производство в соответствии со спросом.

Сами виноваты

Как считает ряд экономических экспертов, проблему можно снять, открыв побольше сельскохозяйственных рынков для местных производителей.

– Должна быть сеть торговых платформ, чтобы не возникала новая монополия, не отпугивала других сельхозпроизводителей, – убеждён экономический эксперт Роман Киркэ. – Но проблема, когда наблюдается перепроизводство, – сезонная.

Другие же уверены, что помочь аграриям в такой ситуации можно, лишь защитив их на законодательном уровне. Для этого следует принять закон, который будет предусматривать, что на полках магазинов в РМ должно быть не менее 50% продукции молдавских производителей.

А в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды считают, что сложность в реализации выращенной овощной продукции – проблема тех фермеров, которые не изучают рынок и не планируют производство в соответствии со спросом.

Многие пользователи соцсетей недоумевают, почему сельхозпроизводители, которым не удаётся реализовать выращенные овощи, не отдают их в детсады, интернаты, Дома престарелых. Но такой вопрос возникает только у тех, кто не знает всей процедуры проведения закупок для госучреждений. Нельзя просто приехать и выгрузить продукцию. Поставщика выбирают по результатам тендера, на организацию которого уходят порой месяцы.

Анастасия Погодина