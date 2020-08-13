«На счетах полмиллиона, а говорит, что живет на 3000 леев в месяц»: Батрынча раскрыл невероятные факты декларации о доходах Реницэ

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«Консерва Плахотнюка» из блока ACUM Юрие Реницэ, который мнит себя большим румыном с дымбовицким акцентом, врет без зазрения совести нашему народу и госучреждениям». Об этом на своей странице в соцсети пишет вице-председатель Парламента РМ Влад Батрынча. Социалист пришел к этому выводу, проанализировав декларации Реницэ об имуществе и личных интересах за последние годы.

– Проведя сравнительный анализ, мы выяснили, что в течение 2018 года Юрие Реницэ не получал доход в виде заработной платы и/или надбавок и / или дивидендов. Единственными источниками дохода, указанными в этом году, являются проценты и пенсия, общая годовая сумма которых составляет 36 тысяч леев, то есть 3 тысячи леев в месяц. Банковские депозиты (более 400 тыс. леев, более 17 тыс. евро и 3500 румынских леев) в 2018 году не уменьшились – это позволяет сделать вывод о том, что семья депутата Юрие Реницэ жила в течение года всего на 3 тысячи леев в месяц. Кто поверит этому лжецу, что он содержал свою семью всего на 3 тысячи леев в месяц, в то время как на счетах у него сотни тысяч леев и почти 20 тысяч евро? Никто! Это значит, что у Юрие Реницэ были другие источники дохода, которые он не декларировал, то есть, он скрывал официальные источники дохода, – отмечает Батрынча.

Что это за источники и насколько они законны, будет установлено инспекторами Национального органа по неподкупности и прокурорами. Сегодня депутат ПСРМ обратился с запросами в данные инстанции, чтобы проверить эту «консерву Плахотнюка».

Еще одно обнаруженное нарушение – это недекларирование до 2016 года банковского счета, открытого в 1999 году. Более того, в декларациях о своем имуществе депутат Реницэ не указывает год, когда счета были открыты в банках Республики Молдова, Румынии и Бельгии, констатирует Влад Батрынча.

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