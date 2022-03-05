На счет Минфина для антикризисного управления поступило 12 млн леев

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Государственная канцелярия, Министерство труда и социальной защиты и местные органы власти получат 12 миллионов леев на антикризисное управление. Средства поступили на благотворительный счет, открытый Министерством финансов. Решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия приняла решение использовать воздушное пространство Республики Молдова для осуществления транспортных рейсов иностранных граждан и лиц без гражданства в страны, подтвердившие свою готовность их принять. Разрешение на каждый рейс будет производиться только с предварительного разрешения Управления гражданской авиации, передает ipn.md.

В целях обеспечения необходимых внутренних энергетических ресурсов Комиссия решила, что в период действия чрезвычайного положения ввоз нефтепродуктов на территорию Республики Молдова через два дополнительных пограничных пункта пропуска: “Джурджулешть-Галац” и “Скулень-Скулень”.

Исключения были предоставлены по уплате НДС ООО “Вестмолдтрансгаз” в отношении объемов природного газа, принадлежащего “Молдовагаз”, вывезенного из страны в период действия чрезвычайного положения и впоследствии ввезенного в страну, в объеме 14 949 142 м3, на хранение объемов в сетях передачи природного газа из Румынии, с целью обеспечения возможности их последующего приема в Республике Молдова и поддержания стабильности национальной системы транспортировки природного газа в случае возникновения критических ситуаций.

В контексте специальных мер правосудия, применимых к периоду чрезвычайного положения, Комиссия приняла решение разрешить адвокатам и адвокатам-стажерам отсрочку уплаты ежемесячных платежей по социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию. Отсрочку платежа можно оформить, подав заявление в Государственную налоговую службу.

В то же время комиссия подтвердила решения, принятые в связи с чрезвычайной ситуацией в области энергетики, чтобы обеспечить компенсацию тарифов на энергетические ресурсы.

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