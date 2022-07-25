На сайте НКСС появился выделенный раздел «Электронные услуги»

0

Национальная касса социального страхования постоянно совершенствует инструменты взаимодействия с гражданами, побуждая их активнее пользоваться электронными услугами.

С этой целью электронные услуги, предоставляемые НКСС, были выделены на сайте учреждения в отдельный раздел. Перейти в него можно, кликнув на баннер «Электронные услуги, предоставляемые НКСС».

Получателей социальных пособий просят изучать информацию и следить за новостями, размещёнными на сайте и на страницах НКСС в социальных сетях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.