На сайте НКСС появился выделенный раздел «Электронные услуги»

На сайте НКСС появился выделенный раздел «Электронные услуги»

Национальная касса социального страхования постоянно совершенствует инструменты взаимодействия с гражданами, побуждая их активнее пользоваться электронными услугами.

С этой целью электронные услуги, предоставляемые НКСС, были выделены на сайте учреждения в отдельный раздел. Перейти в него можно, кликнув на баннер «Электронные услуги, предоставляемые НКСС».

Получателей социальных пособий просят изучать информацию и следить за новостями, размещёнными на сайте и на страницах НКСС в социальных сетях.

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