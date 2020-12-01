(ОБНОВЛЕНО) На Рышкановке загорелся жилой дом. На место ЧП прибыли 4 пожарных расчёта (ФОТО,ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО) На Рышкановке загорелся жилой дом. На место ЧП прибыли 4 пожарных расчёта (ФОТО,ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО в 11:10) По данным пресс-службы ГИЧС, пожар вспыхнул в доме по адресу улица Кэрэушилор, 2.

На место ЧП прибыли четыре пожарных расчёта. Сотрудники ГИЧС установили, что огонь охватил крышу частного одноэтажного дома. В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил пристройку и 40% крыши дома. Пожар был локализован в 10.07. Обстоятельства инцидента выясняются. 

Изначальная новость:

Жилой дом в секторе Рышкановка охвачен огнём, над сектором стоят густые клубы дыма. Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, спасатели борются с возгоранием. Данных о пострадавших не поступало, передаёт tv8.md.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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