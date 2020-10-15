На Рышкановке задержали прятавшего закладки с наркотиками мужчину (ФОТО)

На Рышкановке задержали прятавшего закладки с наркотиками мужчину (ФОТО)

Карабинеры поймали его этим утром на улице Андрей Дога. 

Заметив сотрудников правоохранительных органов, гражданин внезапно изменил направление движения, но был остановлен. При проверке у него не оказалось документов, удостоверяющих личность. А вот наркотики были: 32 упаковки. Ещё 15 пакетиков он успел спрятать в тайниках по району.

“Закладчика” доставили в инспекторат, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md