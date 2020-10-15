На Рышкановке задержали прятавшего закладки с наркотиками мужчину (ФОТО)

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Карабинеры поймали его этим утром на улице Андрей Дога.

Заметив сотрудников правоохранительных органов, гражданин внезапно изменил направление движения, но был остановлен. При проверке у него не оказалось документов, удостоверяющих личность. А вот наркотики были: 32 упаковки. Ещё 15 пакетиков он успел спрятать в тайниках по району.

“Закладчика” доставили в инспекторат, ведётся разбирательство.

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