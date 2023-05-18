На Рышкановке воры разбили почти два десятка автомобилей (ВИДЕО)

На Рышкановке воры разбили почти два десятка автомобилей (ВИДЕО)

Двое злоумышленников 19 и 20 лет были задержаны с поличным минувшей ночью.

На место происшествия прибыла полиция. Как выяснилось, молодые люди разбили стёкла нескольких автомобилей, припаркованных на улицах Думитру Рышкану и Андрей Дога. Правоохранители насчитали 17 повреждённых машин, пишет unimedia.info.

Нарушителей закона доставили в инспекторат, ведётся расследование.

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