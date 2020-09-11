На Рышкановке вор-рецидивист обчистил припаркованный грузовик. Момент кражи попал на камеру (ВИДЕО)

На Рышкановке вор-рецидивист обчистил припаркованный грузовик. Момент кражи попал на камеру (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали мужчину, подозреваемого в краже. Это 35-летний житель Кишинева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. 

По данным пресс-службы столичной полиции, подозреваемый извлёк из грузовика Mercedes Benz 310, припаркованного на улице Подгоренилор, рюкзак, в котором находилось имущество водителя. Ущерб составил 14 800 леев. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. 

В результате розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он признал свою вину.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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