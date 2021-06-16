На Рышкановке столкнулись “скорая” и BMW, пострадали трое

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Авария случилась на пересечении улиц Н. Димо и А. Руссо.

Как сообщила для publika.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, 35-летняя женщина за рулём BMW столкнулась с машиной скорой помощи. Водителя спецавтомобиля, 23-летнюю медсестру и находившегося в салоне 56-летнего пациента госпитализировали.

Из-за ДТП движение на участке оказалось затруднено. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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