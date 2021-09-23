На Рышкановке скоро полностью преобразится ещё один подземный переход: его ремонт идёт полным ходом

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Продолжается ремонт подземного перехода на бульваре Ренаштерий, возле здания цирка. Так, здесь завершаются работы по ремонту стен, следом будут восстановлены потолок и полы.

По словам генпримара Иона Чебана, на первом этапе в переходе была модернизирована система освещения, отремонтированы лестницы и установлены навесы на входах. По обе стороны дороги были установлены новые остановки общественного транспорта, а во избежание неровностей асфальта проведены работы по специальному обустройству, созданы места для парковки.

– Территория возле перехода стала более аккуратной после того, как с бульвара было убрано множество киосков и рекламных щитов, – отметил также градоначальник.

Кроме того, в ближайшее время будет отремонтирована подъездная дорога, соединяющая улицы А. Дога, Пьетрэрией и Корнешть.

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