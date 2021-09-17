На Рышкановке ремонтируют тротуар

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На тротуаре по улице Мирон Костин, 13/1 ведутся ремонтные работы. Здесь демонтируют старый асфальт, меняют бордюры и укладывают тротуарную плитку.

Также поблизости ремонтируют лестницу, а позже будет обустроена зелёная зона. Напомню, что многие зелёные зоны и инфраструктурные объекты в секторе Рышкановка находятся в процессе восстановления, – отметил на своей странице в соцсети Ион Чебан.

Таким образом, в сквере на улице Н. Димо ведутся работы над строительством фонтана и обустройством зелёной зоны. В сквере на улице И. Заикина модернизировано уличное освещение, установлены система полива и городская мебель, позже здесь будут восстановлены пешеходные аллеи и зелёная зона. На улице Каля Орхеюлуй обустроена зелёная зона, модернизировано освещение и убраны все рекламные панно. Сквер «Рэзешилор» по улице Дойна и сквер по улице Цирковая также находятся в процессе восстановления, а в сквере «Мезон» устанавливают систему полива.

Кроме того, ремонтируется ограждение, которое отделяет тротуар на Московском проспекте от проезжей части. В этом году завершатся ремонтные работы в подземном переходе возле цирка.

Глава столицы добавил, что на следующей неделе начнутся работы по восстановлению аллеи на бульваре Г. Виеру, где уже установлена оросительная система и модернизировано уличное освещение. Также был приведён в порядок забор по периметру.

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