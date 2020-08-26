На Рышкановке продолжают обустраивать парки

На Рышкановке продолжают обустраивать парки

Работы по обустройству парка и сквера в секторе Рышкановка идут полным ходом. Так, в Афганском парке на улице Мирон Костин примерно на 100 метрах главной аллеи уложена новая тротуарная плитка и установлено 400 погонных метров бордюров. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан. 

По его словам, в скором времени в парке будет модернизировано уличное освещение, обустроена городская мебель и отремонтирован фонтан.
На всей зеленой территории будет установлена система автоматического полива.

В то же время в сквере на улице Киевской установлены новые бордюры, на аллеях уложена тротуарная плитка. Кроме того, завершены работы по установке оросительной системы. А мост и фонтан отремонтированы и модернизированы.

– В сквере будет установлено уличное декоративное освещение, обустроена городская мебель, а также пандус для людей с ограниченными физическими возможностями. Это место становится оазисом для отдыха жителей, – отметил Ион Чебан.

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