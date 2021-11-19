На Рышкановке полным ходом идёт ремонт сквера «Рэзешилор» (ФОТО)

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Речь идёт о зелёной зоне на улице Андрея Лупана в микрорайоне Старая Почта.

По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, на данный момент были осуществлены установка детской площадки и фитнес-комплекса, а также монтаж системы уличного освещения. Кроме того, близится к завершению обустройство пешеходных аллей и готовится территория для обустройства парковки на улице Андрея Лупана.

В дальнейшем будут осуществлены установка новых бордюров, обустройство тротуара и зелёной зоны, установка уличной мебели и камер видеонаблюдения.

– Мы продолжим реабилитацию и создание новых зон отдыха для жителей Кишинёва. В следующем году мы планируем реализовать ряд проектов в микрорайоне Старая Почта, – отметил градоначальник.

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