На Рышкановке полным ходом идёт ремонт сквера «Рэзешилор» (ФОТО)

На Рышкановке полным ходом идёт ремонт сквера «Рэзешилор» (ФОТО)

Речь идёт о зелёной зоне на улице Андрея Лупана в микрорайоне Старая Почта.

По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, на данный момент были осуществлены установка детской площадки и фитнес-комплекса, а также монтаж системы уличного освещения. Кроме того, близится к завершению обустройство пешеходных аллей и готовится территория для обустройства парковки на улице Андрея Лупана.

В дальнейшем будут осуществлены установка новых бордюров, обустройство тротуара и зелёной зоны, установка уличной мебели и камер видеонаблюдения.

– Мы продолжим реабилитацию и создание новых зон отдыха для жителей Кишинёва. В следующем году мы планируем реализовать ряд проектов в микрорайоне Старая Почта, – отметил градоначальник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Здорово, как повезло, что г- н Чебан стал мэром Кишинева. Город расцветает. И мы, жители Рышкановка тоже очень ждём реконструкции нашего парка Б. Главан.

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md