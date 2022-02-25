На Рышкановке появится новый обустроенный сквер

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На улице Албишоара, 80 вскоре появится новый сквер. Работы по его обустройству начнутся в середине марта. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства (ГУЖКХ) объявило тендер.

Начальник отдела в составе ГУЖКХ Василе Ефрос уточнил для IPN, что сквер будет разбит вблизи многоквартирных жилых домов.

⁃ Это заброшенный пустырь, поросший в основном кустарником. На этой территории будут проложены аллеи для отдыха жильцов, будут установлены фитнес-площадка, скамейки, урны для мусора, освещение, – уточнил Василе Ефрос.

Обустройство зоны отдыха планируется завершить примерно через два месяца. На выполнение работ в муниципальном бюджете предусмотрено почти 800 тысяч леев.

Заявки на участие в тендере можно подавать до 10.00 1 марта.

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