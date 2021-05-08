На Рышкановке появился новый сквер

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Ещё одна зелёная зона обустроена на Рышкановке по улице Киевская. Речь идет о сквере «Гугуцэ», где работы практически завершены. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что ранее это место было неухоженным.

По словам градоначальника, здесь были обустроены пешеходные аллеи, установлены оросительная система, освещение и уличная мебель. Вскоре также появятся камеры видеонаблюдения и зелёные насаждения.

Важнейшим элементом этого сквера станет памятник литературному персонажу писателя Спиридона Вангели – Гугуцэ, – отметил Чебан.

Напомним, в прошлом году был восстановлен ещё один сквер на Киевской – рядом с претурой сектора Рышкановка.

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