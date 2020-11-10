На Рышкановке ожидаются перебои с водоснабжением: узнайте адреса

На Рышкановке ожидаются перебои с водоснабжением: узнайте адреса

Потребители, проживающие по улице Матей Басараб, 4, останутся в среду без воды. Перебои ожидаются и на улице Мирон Костин, 3-13, в том числе в домах с дробью, и Флорилор, 12-16, в том числе с дробью.

По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, подача воды будет прекращена с 09:00 до 22:00. В этот интервал поставщик будет выполнять работы по подключению водопроводных сетей, пишет ipn.md.

После их завершения водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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