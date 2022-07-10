На Рышкановке открылся благоустроенный сквер

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан накануне принял участие в открытии отремонтированного сквера на улице Ивана Заикина.
Как рассказал столичный градоначальник, этот сквер был реабилитирован благодаря финансовой поддержке в размере более 3 миллионов леев, предоставленной тремя членами Управляющего совета еврейской общины Кишинёва. Ион Чебан поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в обустройство этой зелёной зоны.
– Теперь у местных жителей есть обновлённый и благоустроенный парк. Мы хотим многое сделать в Кишинёве. В этом городе все должны чувствовать себя комфортно, – сказал генпримар.
Согласно проекту, были выполнены следующие работы:
- обустройство пешеходных аллей;
- установка уличной мебели;
- строительство защитного барьера;
- монтаж уличного освещения;
- благоустройство зелёной зоны;
- монтаж системы полива;
- установка камер видеонаблюдения;
- установка детской площадки;
- строительство подъездной дороги для людей с ограниченной мобильностью.
Также здесь прошлой осенью было посажено 150 особенных деревьев в рамках кампании по высадке растений, начатой примарией Кишинёва.
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