На Рышкановке открылся благоустроенный сквер

На Рышкановке открылся благоустроенный сквер

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан накануне принял участие в открытии отремонтированного сквера на улице Ивана Заикина.

Как рассказал столичный градоначальник, этот сквер был реабилитирован благодаря финансовой поддержке в размере более 3 миллионов леев, предоставленной тремя членами Управляющего совета еврейской общины Кишинёва. Ион Чебан поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в обустройство этой зелёной зоны.

– Теперь у местных жителей есть обновлённый и благоустроенный парк. Мы хотим многое сделать в Кишинёве. В этом городе все должны чувствовать себя комфортно, – сказал генпримар.

Согласно проекту, были выполнены следующие работы:

  • обустройство пешеходных аллей;
  • установка уличной мебели;
  • строительство защитного барьера;
  • монтаж уличного освещения;
  • благоустройство зелёной зоны;
  • монтаж системы полива;
  • установка камер видеонаблюдения;
  • установка детской площадки;
  • строительство подъездной дороги для людей с ограниченной мобильностью.

Также здесь прошлой осенью было посажено 150 особенных деревьев в рамках кампании по высадке растений, начатой примарией Кишинёва.

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