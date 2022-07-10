На Рышкановке открылся благоустроенный сквер

0

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан накануне принял участие в открытии отремонтированного сквера на улице Ивана Заикина.

Как рассказал столичный градоначальник, этот сквер был реабилитирован благодаря финансовой поддержке в размере более 3 миллионов леев, предоставленной тремя членами Управляющего совета еврейской общины Кишинёва. Ион Чебан поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в обустройство этой зелёной зоны.

– Теперь у местных жителей есть обновлённый и благоустроенный парк. Мы хотим многое сделать в Кишинёве. В этом городе все должны чувствовать себя комфортно, – сказал генпримар.

Согласно проекту, были выполнены следующие работы:

обустройство пешеходных аллей;

установка уличной мебели;

строительство защитного барьера;

монтаж уличного освещения;

благоустройство зелёной зоны;

монтаж системы полива;

установка камер видеонаблюдения;

установка детской площадки;

строительство подъездной дороги для людей с ограниченной мобильностью.

Также здесь прошлой осенью было посажено 150 особенных деревьев в рамках кампании по высадке растений, начатой примарией Кишинёва.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.