На улице А. Сахарова на Рышкановке меняют асфальт

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На улице А. Сахарова уложен первый, выравнивающий слой асфальта. До этого здесь был заменён бордюр и уложена тротуарная плитка.

Кроме того, на улице Д. Рышкану, на участке от улицы Браништий до улицы Т. Владимиреску, будет уложен новый слой асфальта после того, как старый будет отфрезерован.

В этой зоне также восстанавливаются тротуары на улице Н. Димо и лесопарк «Думитру Рышкану».

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