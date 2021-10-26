На рынок “7-й километр” в Одессе теперь пускают только с вакциной, тестом или справкой о выздоровлении от коронавируса

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Об этом сообщается на официальной странице рынка в соцсети.

– Уважаемые предприниматели и посетители рынка! С 26 октября, в рамках действующего законодательства и правил “красной зоны”, въезд на рынок будет осуществляться только при предъявлении сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген, либо справки о выздоровлении от коронавируса, – говорится в послании.

Ранее мы писали, что Одесса перешла в “красную зону”.

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