На рынок “7-й километр” в Одессе теперь пускают только с вакциной, тестом или справкой о выздоровлении от коронавируса

На рынок “7-й километр” в Одессе теперь пускают только с вакциной, тестом или справкой о выздоровлении от коронавируса

Об этом сообщается на официальной странице рынка в соцсети.  

– Уважаемые предприниматели и посетители рынка! С 26 октября, в рамках действующего законодательства и правил “красной зоны”, въезд на рынок будет осуществляться только при предъявлении сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген, либо справки о выздоровлении от коронавируса, – говорится в послании. 

Ранее мы писали, что Одесса перешла в “красную зону”.

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