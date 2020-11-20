На рынках, в магазинах и в торговых центрах Кишинёва проверят соблюдение мер защиты от COVID-19

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По субботам и воскресеньям в столице будут проводиться внезапные проверки на рынках, в магазинах, торговых центрах, ресторанах, спортзалах и ночных клубах. Такое решение было принято сегодня на заседании Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинев. По словам градоначальника, это необходимо для того, чтобы увидеть, как соблюдаются правила безопасности – измерение температуры, наличие дезинфицирующих средств, предусмотренная социальная дистанция, ношение масок.

Также будет пересмотрен график работы учреждений с целью уменьшения количества людей в общественном транспорте. Кроме того, на следующей неделе примария проведет консультации с представителями HoReCa.

Генпримар Кишинева отметил, что после проверок на местах и консультаций с общественностью муниципальная комиссия соберется на новое заседание и решит, какие меры будут применяться.

– Я выступаю за ношение масок в общественных местах, как в закрытых помещениях, так и в открытых, и буду поддерживать это решение. Я категорически против работы ночных клубов и против тех экономических агентов, которые не принимают необходимых мер. Призываю всех людей быть ответственными и носить защитные маски, ведь это несложно, – сказал Ион Чебан.

Муниципалитет планирует также запустить кампанию «Помоги пожилому человеку» для защиты этой возрастной группы от вируса COVID-19.

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