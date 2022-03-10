На рынках и в некоторых магазинах Бельц исчезла пищевая соль. Люди бьют тревогу (ВИДЕО)

0

На рынках и в магазинах Бельц нет пищевой соли. Некоторые торговцы, у которых она осталась в продаже, подняли цену с 5 до 20 леев за килограмм.

Бельчанка купила килограмм соли за 20 леев. Она говорит, что ей пришлось обойти несколько магазинов и рынков, чтобы найти продукт.

– Искала её и вот увидела, иду и беру по 20 леев. Мне кажется из-за ситуации, которая происходит сейчас. И поэтому они, наверное, цены поднимают.

– Я приехала из села специально за солью, и нигде не могу её найти. Но это невозможно без соли… может будет. Как жить без соли? Я взяла три килограмма, взяла три, потому что видела, как люди берут мешками, но я только три килограмма, потому что денег нет купить больше. Будет нелегко справиться, вся еда с солью, и я не знаю, что мы будем делать.

Торговцы на Центральном рынке Бельц не знают точной причины дефицита соли, но предполагают, что это связано с конфликтом в Украине. Говорят, соль была в продаже пару дней назад.

– У нас нет соли, закончилась, даю по пачке в руки и всё, нет соли, не знаю почему. Вчера утром у меня была соль, и ту продала. Соль у нас по пять леев. Нету, закончилась, осталось несколько упаковок и всё. Базы пустые, все склады пустые.

Десятки людей выстроились в очередь на оптовом складе в Бельцах, чтобы купить соль. Они говорят, что на рынке продукт не нашли и пришли на склад. Сотрудник оптового склада рассказал, что соли у них хватит на три месяца, если люди не будут покупать в избытке.

– Что будет делаться через неделю, две, три, мы пока не знаем, потому что на Украине идёт война, а поставки у нас оттуда. Но в наличии на складе есть нужное количество соли для обеспечения города, – уточнил экономический агент.

До сих пор в Бельцах килограмм соли можно было купить по 4 лея оптом, а на рынке цена варьировалась от 5 до 10 леев, пишет tvn.md.

Стоит отметить, что министр экономики Серджиу Гайбу утверждает, что дефицит соли в Молдове – временный. Продукт вскоре будут поставлять из других стран.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.