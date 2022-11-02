На румынском КПП перевернулась молдавская автоцистерна с горючим

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Большегруз с молдавскими номерами, перевозивший 19 тонн топлива, перевернулся прошлой ночью недалеко от КПП “Албица”. Машина ехала в сторону Молдовы.

По данным румынских спасателей, пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано. Водителя осмотрели и оказали первую помощь на месте. Утечки топлива не произошло, пишет protv.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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