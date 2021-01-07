На Рождество Игорь и Галина Додон навестили с подарками воспитанников Общинного дома для детей (ФОТО)

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По случаю праздника Рождества Христова Игорь и Галина Додон поехали в столичный Общинный дом для детей, находящихся в группе риска. Супруги преподнесли 11 воспитанникам центра подарки, фрукты, спортивные костюмы, теннисный стол и спортивный инвентарь, пожелали им здоровья и счастливых праздников.

– Очень рад, что нам удалось вернуть улыбки на лица этих детей. Дух Рождества заключается в радостях и добре, которые мы дарим окружающим, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Общинный дом для детей, находящихся в группе риска, – это специализированная социальная служба временного размещения детей, временно или постоянно лишенных семейного окружения, или детей из группы риска с целью их воспитания и обучения в условиях, приближенных к семейным.

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