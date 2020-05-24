На российско-украинской границе задержали пару нарушителей из Молдовы

0

В районе населённого пункта Новенькое пограничники задержали двух граждан Молдовы. 31-летний мужчина вместе с 39-летней женщиной пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу и в обход пунктов пропуска попасть в Россию.

Оказалось, что парочка уже попадала в поле зрения пограничников. Было установлено, что недавно их уже задерживали пограничники возле границы с Беларусью – тоже за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима, пишет journalist.today.

По словам нарушителей, они шли в РФ, чтобы найти работу. За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы им грозит административная ответственность. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.